Cristas pede “censura e cartão vermelho” para Costa

Das margens da ria houve quem acenasse, quem gritasse “Já tenho pasta!” e levantasse o diploma universitário para o provar, quem desejasse força ao CDS e também quem desejasse que o moliceiro onde seguiam “os políticos” se afundasse. “Ali já vão mais dez votos”, disse Melo a Cristas, que se juntou aos restantes membros da lista às Europeias para um curto passeio de barco na ria de Aveiro.

À sua espera para desembarcar, junto ao edifício da Assembleia Municipal, tinham o momento de maior adesão que a campanha viveu na última semana. Em cima de uma das pontes e nas duas margens da ria, dezenas de apoiantes abanavam as bandeiras azuis e brancas, gritavam pelo CDS e por Nuno Melo. Cristas e o cabeça de lista às Europeias, em pé no moliceiro, acenaram aos centristas. Nuno Melo filmou o momento com o telemóvel e foram recebidos com abraços quando saltaram do barco.

Acompanhados pelos apoiantes e ao ritmo dos gritos de guerra dos jotas, que acompanham a campanha desde o primeiro dia, percorreram as ruas do centro de Aveiro. Entraram em cafés, distribuíram os habituais panfletos e esferográficas, pediram votos, agradeceram o apoio. Desta vez, ao contrário do que se viu, por exemplo, durante a manhã na Póvoa de Varzim ou nas visitas aos mercados em Cascais e Ovar, o CDS mobilizou vários apoiantes pelas ruas.

“Temos dito que estas eleições são importantes por serem europeias e precisamos de dar voz a Portugal na Europa, mas também porque estamos a quatro meses das eleições legislativas e é preciso mostrar que há uma alternativa às esquerdas encostadas. Se António Costa pede confiança nas eleições, nós pedimos uma censura e cartão vermelho para Costa”, afirmou Assunção Cristas aos jornalistas.

Já no almoço organizado no Marco de Canaveses, este domingo, a líder do CDS tinha apelado ao mesmo. “Temos que mostrar um grande, grande sinal de desagrado, um fortíssimo cartão vermelho”, disse a líder centrista, depois de deixar mais um apelo aos militantes: “Levem a votar os vossos amigos, os vossos familiares.”

Para Assunção Cristas, o primeiro-ministro e líder do PS, António Costa, “não merece estar no Governo, não merece porque engana” os portugueses.

"Queremos dizer a António Costa que basta desta pouca vergonha de enganar as pessoas, basta de ter os impostos máximos e os serviços mínimos", gritou Assunção.

Nuno Melo acusa o governo de criar uma “publicidade enganosa” em relação ao país. Ao contrário do que se lê nos outdoors socialistas, diz, “o PS não é um voto responsável”. E acrescenta: “Portugal não está no topo por causa do Estado, não é das empresas nem das famílias.”