Costa diz que PSD "falta ao respeito" aos portugueses. Rangel "nada fez por Portugal"

Num jantar comício este domingo nos Açores, o secretário-geral do PS, António Costa, acusou o PSD de "faltar ao respeito" aos portugueses ao apresentar Paulo Rangel como candidato às europeias, Rangel "nada fez por Portugal" em 10 anos de Parlamento Europeu.

"Ninguém é capaz de se lembrar em nenhuma região, empresa, família, de algo de útil" que Paulo Rangel tenha apresentado em Bruxelas e Estrasburgo", advogou António Costa, falando num jantar-comício em Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel.

Para o socialista, o PSD "falta ao respeito aos portugueses" ao "manter repetidamente no Parlamento Europeu quem nada faz por Portugal, quem nada faz pelos portugueses".

Na sua intervenção perante algumas centenas de militantes socialistas, António Costa apontou três "grandes socialistas" da região - Medeiros Ferreira, já falecido, Jaime Gama e Carlos César, este último presente na sala -, e defendeu que o PS "não falha" aos Açores e ao povo açoriano.

Defender a autonomia

"Defendemos todos as autonomias e não confundimos o que ninguém pode confundir, os Açores com a Madeira, a Madeira com os Açores", declarou, criticando a opção do PSD em não apresentar um candidato pelos Açores na lista às europeias de domingo.

E prosseguiu: "Não podíamos ter uma lista nacional do PS às eleições do Parlamento Europeu sem termos candidatos dos Açores e da Madeira. E não o fazemos por favor: sabemos bem a importância destas duas regiões para a afirmação do nosso país e da Europa".

Para António Costa, a previsível saída do Reino Unido da União irá fortalecer a "dimensão atlântica" de ambas as regiões autónomas portuguesas.