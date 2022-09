Carlos César: "Sucesso do governo é referendado no domingo"

O presidente do PS, o açoriano Carlos César, afirmou no jantar comício em Vila Franca do Campo (São Miguel) que "o sucesso do atual Governo deve ser referendado nestas eleições".

Segundo César "os açorianos devem estar estar gratos à Europa".

Nos últimos quatro anos, Portugal ficou a "crescer mais do que a União Europeia e mais do que a média da zona euro", lembrou César.

E prosseguiu: "Diminuímos o flagelo do desemprego, em especial o desemprego jovem, e criámos mais de 350 mil empregos ao longo destes quase quatro anos", ao mesmo tempo que se tem aplicado uma "carga fiscal inferior à média da União Europeia e da zona euro".

O atual Governo socialista conseguiu recolher "prestígio interno e externo" e, nesse sentido, "estas eleições europeias devem confirmar o PS em Portugal como o maior partido português e o maior partido socialista democrático em toda a Europa".

Para além disso, lembrou o presidente socialista e também líder parlamentar, "o PS é o único grande partido nos Açores que respondeu à chamada dos açorianos para uma representação no Parlamento Europeu", algo que "não pode deixar de ser valorizado".

"Não é fácil no nosso país defender as autonomias regionais e ter a coragem de dizer que nas listas do PS as regiões autónomas estão num lugar de honra", prosseguiu Carlos César, num elogio a António Costa, também presente no comício nos Açores.

A falta de comparência dos Açores na lista do PSD

Antes de César, Pedro Marques, o cabeça de lista do PS às europeias, defendera que "dar força" aos Açores no Parlamento Europeu "é votar no PS", atacando depois o PSD por não ter em lugar elegível um representante da região.

Falando perante algumas centenas de socialistas em Vila Franca do Campo, Pedro Marques lembrou que o PSD não apresenta às europeias um candidato pelos Açores e "a primeira coisa que vão fazer" com os votos dos portugueses é "tentar eleger para presidente da Comissão Europeia" Manfred Weber, que "quis sancionar" Portugal no passado.

"Quem quer dar força aos Açores no Parlamento Europeu tem de votar no PS", prosseguiu o candidato a eurodeputado.