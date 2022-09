PS já só luta contra a abstenção

Os socialistas já perceberam: a vitória não foge. Depois de uns sustos, a tendência de voto parece confirmar o PS como vencedor indiscutível das próximas europeias. Mas, num partido que atirou borda fora um líder por causa de uma “vitória poucochinha” e que assumiu estas eleições como primeira volta das legislativas, os números contam e de que maneira. A vitória tem de ser por números redondos, não basta a vantagem mínima.

Pedro Marques e António Costa já perceberam isso. Em bom rigor, o cabeça de lista do PS às europeias tem assumido desde o início oficial de campanha que o principal adversário do partido nestas eleições é abstenção. No entanto, depois dos números revelados pela sondagem SIC/Expresso, o discurso tornou-se mais evidente: não basta dizer que votam PS; é preciso ir votar PS.

O sexto dia de campanha ficou marcado por isso mesmo. Em Viana do Castelo, de manhã, e em Guimarães, à noite, os dois, candidato e líder socialista, repetiram isso mesmo. “A campanha está a correr muito bem, estamos com muita força, mas o nosso principal adversário é abstenção”, exortou Pedro Marques. Depois, seria António Costa a lembrar: “Não são os outros que escolhem por nós. Somos nós que temos de escolher. Quando nos abstemos estamos a entregar o poder aos outros. Não podemos abdicar desse poder”. À tarde, o primeiro-ministro já tinha deixado o aviso à navegação: “As sondagens dão um grande resultado ao PS. Mas não se ganham eleições nas sondagens, ganham-se nas urnas”.

O receio do aparelho socialista é fundamentado. Não só há o risco de o partido embandeirar em arco, como, tradicionalmente, o partido em funções governativas é sempre castigado em europeias. "Sabemos bem que as campanhas europeias são sempre difíceis, porque tradicionalmente têm elevados níveis de abstenção. São, sobretudo, difíceis para os partidos que estão no Governo - só por duas vezes, até agora, ganharam as eleições europeias. Pois, no dia 26, pela terceira vez, o partido que está no Governo vai ganhar umas eleições europeias”, recordou o líder socialista. No limite, as pessoas podem nem sequer ir votar por motivos frívolos -- e vai fazer calor dia 26...

Teoricamente, um grande nível de abstenção prejudicará sempre PS e PSD. Em contrapartida, favorecerá sempre partidos com bases eleitorais menos voláteis, como o PCP. Curiosamente ou não, hoje foi a primeira que se ouviu uma referência negativa (tímida, é certo) aos parceiros de esquerda. E veio logo da boca de António Costa.

“Felizmente, não temos um combate radical entre aqueles que querem manter Portugal na Europa e tirar Portugal da Europa. Mas não é indiferente saber em que se vota. Sobre os temas da Europa não pensamos todos o mesmo e aquilo que nos distingue é muito importante para futuro do país”, sublinhou o líder socialista. Depois de uma primeira semana de campanha em que não se ouviram críticas aos parceiros de ‘geringonça’, será esta a segunda fase da estratégia socialista?