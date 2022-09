Catarina dá guião para o voto e apela aos eleitores de Marisa nas presidenciais

Em contagem decrescente para as eleições europeias, o apelo ao voto começa a ser mais explícito. Na candidatura de Marisa Matias, ele foi feito no almoço deste sábado no Pavilhão Atlântico, em Lisboa. A coordenadora do BE dirigiu-se não só aos eleitores do partido nas legislativas como a todos os que votaram em Marisa Matias nas mais recentes eleições presidenciais.

“Quem confiou no Bloco em 2015, quem votou na Marisa Matias em 2016, no dia 26 de maio não fique em casa”, disse Catarina Martins. Há pouco mais de três anos, Marisa teve a confiança de quase meio milhão de pessoas (470 mil), num resultado que superou as expectativas e conquistou votos em vários setores da esquerda (eleitorados da CDU e do PS).

No primeiro dia sem a visita a um local ou instituição (com exceção da arruada no Parque das Nações que se seguiu ao almoço), o Bloco juntou no Pavilhão Atlântico o mais forte naipe de oradores desta campanha: Mariana Mortágua e Pedro Filipe Soares (o líder parlamentar), além de Catarina e Marisa.

A cabeça de lista do Bloco ao Parlamento Europeu começou por criticar aqueles para quem “a Europa está bem entregue”.

“Não está”, disse Marisa, que atribuiu depois as responsabilidades pelo estado de coisas. “Socialistas e direita juntaram-se para construir a Europa que temos hoje. Mas na campanha vêm dizer que a Europa não funciona”, prosseguiu.

Marisa Matias falou depois da “memória com factos”, para dizer que “a União tem estado na mão de aprendizes de feiticeiros e de absolutos irresponsáveis”.

A ideia de Europa defendida pela candidata do Bloco é a da “terra onde os refugiados serão bem vindos e onde os migrantes serão abraçados”.

Salientando que está “na campanha para discutir a Europa”, Marisa Matias lembrou depois que por isso se recusou “discutir nos termos dos adversários”, quando estes enveredam por ataques pessoais.

E ao mencioná-los, cometeu um lapso que emendou a meio: “Do PS, do PC..., do PSD e CDS.”

antónio cotrim/lusa

Marisa tetracampeã

Talvez embalada pela atmosfera futebolística deste sábado, ao encerrar a intervenção com novo apelo ao voto Catarina, atribuiu a Marisa não um mas quatro campeonatos: “A campeã do clima; a campeã dos direitos humanos; a campeão da luta contra o privilégio; e a campeã da luta por quem trabalha”.

Cada um dos títulos é uma das principais frentes de batalha desta campanha do Bloco, e no almoço deste sábado foram abordados em várias intervenções.

Por exemplo, “o clima não obedece às ordens do Eurogrupo”, disse Mariana Mortágua, que no guião da atualidade noticiosa teve a tirada mais cirúrgica da tarde: “a berardite particularmente aguda” de que padece o país.

Na entrada da última semana de campanha, entre os bloquistas presentes no mega-almoço de Lisboa (foi cerca de um milhar de pessoas), reina confiança ante os resultados da sondagem Expresso/SIC, que dá 9% das intenções de voto a Marisa Matias.

Pedro Filipe Soares, para injetar mais moral nas tropas, citou Saramago, para concluir que a mulher acaba por “voar”.

“Marisa, no dia 26 voarás, e nós contigo, para conquistar a Europa”, afirmou o líder parlamentar do Bloco.

Se Marisa ganha asas só mesmo após a contagem dos votos. Apesar de tudo e para já, irá mesmo voar, na noite deste sábado, para a Madeira, onde no domingo prossegue a campanha. Estará num almoço no Mercado do Peixe, no Funchal, tendo mais uma vez ao lado Catarina Martins.