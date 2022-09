Há um fadista motard e vota CDU

Foi um dos discursos mais fortes de João Ferreira nesta campanha. Mas... bom, será melhor começar pelo princípio e pela surpresa da noite do comício em Faro. Senhoras e senhoras, eis José Manuel Ferreira, um artista do Barreiro, comunista convicto e conhecido como... "fadista motard".

Castanholas em punho, o homem sobe ao palco. Uma figura longilínea, barba branca, calcas de ganga e casaco com o símbolo da Mercedes Benz estampado nas costas, começa por expressar o seu amor à CDU e fazer votos: de que "uma vez mais sejamos os melhores".

Está visivelmente feliz e a organização comunista visivelmente espantada. Mas o fadista motard não se importa. Gosta do que faz. "Um gajo quando chega à minha idade tem toda a liberdade do mundo." "Vocês nem queiram saber", diz do palco perante um público de bandeira na mão, pronto para outras cantigas. Na primeira fila, os dirigentes e candidatos comunistas ensaiam um sorriso amarelo.

Ainda o fadista não tinha começado a exercitar a voz na música e já o comício sofria uma guinada para as bandas de confessionário. "Eu monto os palcos onde eu quiser. Hoje é aqui, amanhã logo se vê." José Teixeira, fez "mil e quinhentos quilómetros para estar em Faro a tempo e horas", depois de uma passagem por "Barcelona a tocar castanholas em frente do estádio". Mas está pronto para arrancar com o seu número. Um artista português, com certeza. E com grande fôlego. Vai ao fado, mas também a musicas dos Gift ou de Teresa Salgueiro e até composições próprias. Tudo acompanhado de castanholas. No alinhamento preparado para aquela noite, havia 11 canções para aquecer os ânimos dos apoiantes comunistas. Mas, ficou-se pela metade. A organização tirou literalmente o palco (ou do palco) o empenhado fadista. Outro show tinha de continuar.

Veta ou vota?

Com meia hora de atraso (raras vezes isso aconteceu nesta campanha), sobe, então, ao palco o 21.º candidato da lista às europeias. E, só depois, surge a vez de João Ferreira. O fadista motard não é esquecido e recebe do cabeça de lista uma "saudação pela forma inspirada como trouxe tanta originalidade" ao comício.

João Ferreira não brinca em serviço e trouxe a lição bem estudada. Para os algarvios, trouxe as denuncias das propostas de redução do novo quadro plurianual de financiamento europeu. Em cima da mesa, e para os próximos sete anos, está a ideia avançada pela Comissão Europeia de travar os fundos destinados a Portugal, não só no montante global, como no modelo de co-financiamento. "Para as regiões ditas de transição, como é o caso do Algarve, o cofinanciamento cai dos atuais 80% para os 65%", explica o eurodeputado.

Ou seja, menos dinheiro vindo de Bruxelas e mais necessidade de Portugal avançar com mais verbas para poder beneficiar do financiamento europeu nos projetos que queira desenvolver.

João Ferreira aproveita para demonstrar que, mais uma vez, a CDU votou vencida, contra "PS, PSD e CDS" que, no Parlamento Europeu, votaram ao lado da proposta da Comissão Europeia. Mas, o candidato comunista quer mostrar que é dos que "não vira a cara à luta, nem atira a toalha ao chão". Sobre o Orçamento Europeu, onde se incluem os quadros de financiamento da UE, ainda não está tudo perdido e João Ferreira desafia os adversários da direita. "Ainda vão a tempo de corrigir o erro que cometeram e é bom que arrepiem caminho", disse.

O desafio fica em aberto até ao dia das eleições. "Como é que PS, PSD e CDS vão votar este orçamento europeu? Usará o Governo o poder de veto que tem para impedir o terceiro corte consecutivo dos fundos para Portugal?"

A pergunta fica no ar, mas já se antecipa a resposta. E até mesmo a não-resposta. "O silêncio será entendido como uma fuga e um não compromisso com os interesses nacionais." Sociais democratas e centristas podem até votar contra o orçamento europeu. Mas, os socialistas podem passar do voto ao veto. Uma secreta esperança que os comunistas, por enquanto, dizem manter.