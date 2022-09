Eleições europeias em debate no “Expresso da Meia-Noite”

A campanha para as eleições europeias, que se realizam a 26 de maio, será o tema do debate desta sexta-feira, a partir das 23h00, no "Expresso da Meia-Noite". Nos estúdios da SIC Notícias vão estar Cristina Figueiredo, editora de Política da SIC, Jaime Nogueira Pinto, professor universitário, Daniel Oliveira, comentador da SIC, e Pedro Cordeiro, editor de Internacional do Expresso.

Em direto no início do programa estará Susana Frexes, correspondente da SIC e do Expresso em Bruxelas. O debate será moderado por Ricardo Costa, diretor de informação da SIC, e Filipe Santos Costa, jornalista da secção de Política do Expresso.