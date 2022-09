PCP: “Para nós está arrumado” o caso em que o Patriarcado apela ao voto no Basta, CDS e Nós Cidadãos

“A questão essencial para nós está arrumada”, disse João Ferreira, quando questionado pelos jornalistas à saída de uma iniciativa no mercado de Portimão, esta quinta-feira. Para evitar que o fogo alastrasse sobre uma área em que os comunistas fazem questão de manter a compostura - a Igreja Católica -, o cabeça de lista do PCP às Europeias defendeu que “a retirada do post e o reconhecimento do erro resolve o assunto”.

O Patriarcado de Lisboa partilhou na quarta-feira nas redes sociais um gráfico que associa a coligação Basta, o Nós Cidadãos e o CDS à “defesa da vida”. Em vésperas de eleições europeias, a publicação - um gráfico elaborado e publicado originalmente pela Federação Portuguesa pela Vida - aponta que estas são as únicas forças políticas que defendem “a vida”. Ou seja, tratava-se de um apelo ao voto nestes três partidos. Esta notícia é avançada pelo “Diário de Notícias” esta quinta-feira.

Entretanto, a publicação já foi retirada das redes sociais do Patriarcado, que admitiu ter sido “uma imprudência”. Para o Patriarcado, é essencial que toda a gente tenha a possibilidade de “discernir o seu voto”, disse fonte oficial em declarações ao “Diário de Notícias”.

A publicação trata-se de um gráfico elaborado pela Federação Portuguesa pela Vida. Este define as posições “defesa da vida” dos partidos políticos nacionais com base em seis critérios: “vida por nascer”; “rejeição eutanásia”; “liberdade de educação”; “oposição ideologia de género”; “proibição barrigas de aluguer”; e “combate à prostituição”.