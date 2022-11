Europe Talks. Conversar para nos conhecermos melhor

Será que os europeus se conhecem? O camionista francês que aderiu aos protestos dos “coletes amarelos” compreenderá a feminista polaca que combate o Governo conservador? Que sabe a investigadora científica portuguesa de vida precária sobre o empresário britânico que apoiou o ‘Brexit’? É para nos conhecermos melhor que o Europe Talks 2020, uma iniciativa única, procura juntar dezenas de milhares de pessoas de toda a Europa para terem conversas sem filtro sobre as questões mais prementes e polarizadoras da atualidade.

Vivemos tempos de hiperligação, mas nem sempre conseguimos falar cara a cara com quem tem outra visão do mundo. Não raro a discussão nas redes sociais é binária, maniqueísta e pouco aprofundada. Daí que dezenas de órgãos de comunicação europeus — entre eles o Expresso — se tenham unido para criar um espaço de discussão e partilha de ideias sobre o futuro do continente. Pretende-se mais estimular as capacidades de ouvir e conhecer outras experiências de vida do que “marcar pontos” sobre a opinião do interlocutor. Os participantes do Europe Talks vão ouvir histórias e experiências de alguém completamente diferente, obtendo novos pontos de vista e podendo até construir amizades.