Middle East Institute publica, em Washington DC, com um prefácio do antigo chefe de operações no Iraque e no Afeganistão, o general David Petraeus, o “relatório afegão” que, faz agora 20 anos, o Presidente Jacques Chirac fizera a honra de me encomendar.

Foi logo após o 11 de Setembro e o assassínio, dois dias antes, do comandante Massoud. Uma coligação internacional acabava de vencer os talibãs e o seu regime monstruoso.