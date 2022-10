IV Encontros de Cascais. Programa do evento

O regresso da guerra à Europa reforçou aparentemente o objeto da União Europeia e a NATO voltou a ganhar um papel primordial na defesa do espaço europeu. Contudo, nenhuma destas organizações conseguiu impedir o conflito armado. E a ONU parece condenada a um papel cada vez mais secundário. Para onde vai a Europa neste contexto? Qual o futuro papel da China e da Rússia perante o atual cenário? E dos EUA? E da Índia? E da América Latina? E da África do Sul? O que aprendemos com os conflitos na Europa nos últimos 100 anos pode ser um guia para os próximos tempos?

