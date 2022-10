PS: uma vitória nacional amarga com cheiro triste a Lisboa

O tom fazia prever o terramoto que se sentiria em Lisboa. António Costa entrou pela 1h13 da manhã no salão principal do Largo do Rato para falar de tudo menos de Lisboa. Foi o primeiro dos principais intervenientes a discursar, a evitar dar por fechada a capital, mas a não disfarçar e a deixar escapar que se notava uma "manifesta transferência de votos do PS para a CDU" e que isso podia ter "custos políticos significativos". E teve. Foi a perda da capital que levou a que ficasse manchada a vitória nacional. A noite deixaria a Costa uma "tristeza particular" por ver o seu delfim perder a autarquia lisboeta e com isso retirar a alegria a uma noite que tinha tudo para não ser problemática para os socialistas. Mas foi.

