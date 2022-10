Para Marcelo “é difícil de entender” e “não faz sentido” a abstenção nas autárquicas

Marcelo Rebelo de Sousa considerou que “não faz sentido” os portugueses não saírem de casa para irem votar este domingo. Considerando as autárquicas como uma “eleição decisiva”, o Presidente da República salientou o papel das Câmaras Municipais e das Juntas de Freguesia durante a pandemia.

“As pessoas perceberam, com aquilo que aconteceu durante a pandemia, que os autarcas são insubstituíveis. Agora, com a crise económica e social, quem é que vai ter a responsabilidade de gastar boa parte do dinheiro do Orçamento do Estado, o dinheiro dos fundos europeus, os autarcas”, disse aos jornalistas presentes em Celorico de Basto, Braga, onde votou este domingo ao começo da tarde. “Na pandemia, quando foi preciso resolver os problemas das pessoas, foram as juntas de freguesia e as câmaras municipais que o fizeram. As pessoas que não fiquem em casa depois do que aconteceu e daquilo que foi o empenho dos autarcas”, insistiu

Marcelo garantiu ainda que “não há razão para as pessoas terem medo” e relembrou que nas eleições presidenciais, em janeiro, a “taxa de participação subiu um bocadinho e estávamos no pico da pandemia”. “Agora estamos numa fase um bocadinho numa fase melhor”, referiu.

“É um voto decisivo. Nos fundos europeus, a parte mais significativa vai ser gasta durante os quatro anos pelos autarcas que são escolhidos hoje.” E reforçou: “não votar nestas eleições é uma coisa difícil de entender”.