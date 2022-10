Autárquicas: líderes dos partidos veem uma festa a precisar de participantes (o que disseram Costa, Rio e companhia após o voto)

Partido Socialista

António Costa

Onde vai acompanhar a noite eleitoral? Sede do PS no Largo do Rato, em Lisboa

antónio cotrim/ lusa

11h24 | Jardim da Infância n.º2 da escola Parque Silva Porto, na freguesia de Benfica, Lisboa

É a última eleição como líder do PS? António Costa não respondeu a essa questão, mantendo o tabu que tem estado em cima da mesa (pela mão do próprio primeiro-ministro). Mas há uma certeza: “Seguramente não foi a minha última campanha eleitoral”.

António Costa votou pouco depois das 11h00 em Benfica, após duas semanas de campanha para as autárquicas. “É um momento particularmente significativo da vida do país”, declarou, acrescentando que “há um dever acrescido” de participação, sublinhando aqui as palavras de sábado deixadas pelo Presidente da República.

Falando na “grande festa da democracia”, o secretário-geral socialista quis deixar uma “saudação aos cerca de 180 mil portugueses e portuguesas que concorrerem”. “É uma atitude cívica muito relevante”, considerou.

Porém, António Costa não tem palavras para os portugueses que, por determinação da autoridade de saúde, estão em isolamento por conta da pandemia de voto. “Não vou estar a fazer esses comentários”, disse, acrescentando que acredita que foram salvaguardadas as formas de votar pelas autoridades eleitorais.

Partido Social Democrata

Rui Rio

Onde vai acompanhar a noite eleitoral? Sede do PSD, na Lapa, em Lisboa

jose coelho

11h30 | Junta de Freguesia de Massarelos, Porto

"Temo". Rui Rio teme que a abstenção nas eleições autárquicas seja elevada, mas tentou mostrar que este ato eleitoral é diferente dos outros. “O povo vota no povo. Não é votar em políticos”, declarou o presidente do PSD após exercer o seu direito de voto.

“Eu espero que a participação eleitoral seja uma participação grande. As eleições autárquicas são algo fantástico. São muito diferentes de todas as demais”, disse Rio, em Massarelos, no Porto, acrescentando que são as eleições que determinam a qualidade de vida dos cidadãos.

Aliás, são eleições tão do povo que Rio mencionou as perto de 64.500 pessoas que estão nas listas do PSD – nota para o facto de também António Costa ter saudado as cerca de 180 mil que, no total dos partidos, compõem as listas para assembleias de junta de freguesia, assembleias municipais e câmaras municipais.

“Não entendo a abstenção. As pessoas são sempre livres de ir ao voto, nunca entendi a abstenção. É um dever cívico”, continuou Rio, que não quis fazer análise ao que poderá sair de resultados. Comentou, isso sim, o dia da reflexão, vivido este sábado: “Sou totalmente a favor. É muito positivo que depois desta barafunda das campanhas, haja um dia de calma”.

Bloco de Esquerda

Catarina Martins

Onde vai acompanhar a noite eleitoral? No Capitólio, no Parque Mayer, em Lisboa

estela silva

10h10 | Escola Secundária Almeida Garrett, em Vila Nova de Gaia

A líder do Bloco de Esquerda remeteu questões sobre resultados eleitorais para o final do dia. “Logo à noite voltamos a encontrar-nos”, prometeu Catarina Martins em declarações aos jornalistas presentes na Escola Secundária Almeida Garrett, em Vila Nova de Gaia, onde exerceu o seu direito de voto.

“Agora é importante que as pessoas venham votar e escolher quem querem que as represente. É tão importante escolher o poder local, que tem impacto nas nossas vidas”, diz. “Hoje fazemos escolhas muito determinantes para a forma como a nossa vida coletiva é organizada, o poder local tem uma importância muito grande e é bom que toda a gente possa vir, com o seu voto, ter a sua opinião sobre como deve ser organizada a sua autarquia e isso é o mais importante. Que ninguém fique em casa”, apelou.

Sobraram ainda elogios para a organização: “Os horários são alargados, estão garantidas todas as condições para votar em segurança e em liberdade.”

Partido Comunista Português

Jerónimo de Sousa

Onde vai acompanhar a noite eleitoral? Lisboa

tiago petinga

11h | Pavilhão Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa Iria da Azóia, Loures

Depois de votar, Jerónimo de Sousa quis dizer que acredita que a pandemia não vai ser responsável por um aumento da abstenção no ato eleitoral deste domingo. “Creio que estão criadas as condições em termos de proteção para exercer o direito cívico, democrático. Estou esperançado que, apesar dessa dificuldade objetiva, aproveitem para respirar e votar”, declarou o secretário-geral do PCP à saída da escola de Santa Maria da Azóia, em Loures, freguesia onde nasceu.

No final do dia haverá avaliação dos resultados pelo PCP (coligado na CDU). Até lá, há uma expectativa moderada. “Já foram dezenas e dezenas de votações, já estamos um bocado calejados”, disse. É uma “escolha importantíssima para as pessoas”.

CDS-PP

Francisco Rodrigues dos Santos

Onde vai acompanhar a noite eleitoral? Na sede do partido, no Largo do Caldas, em Lisboa

manuel de almeida

11h30 | Escola Básica Prof. Lindley Cintra, na freguesia do Lumiar, em Lisboa

Francisco Rodrigues dos Santos pediu aos portugueses que não fiquem em casa e que cuidem “da saúde da Democracia”. “Os portugueses são chamados a cuidar da saúde da sua democracia, portanto o desejo que eu formulo é de que contrariem os dois principais inimigos do nosso sistema democrático”, que em seguida apontou como sendo a “abstenção e o medo”

Acompanhado pelos dois irmãos, votou num “programa de família” e que espera servir como exemplo para os eleitores. “[Espero que os portugueses] Contrariem os dois principais inimigos do sistema eleitoral: a abstenção e o medo”, disse.

O líder centrista recusou ainda fazer comentários sobre o resultado de Carlos Moedas, que conta com o apoio do CDS à Câmara de Lisboa. “Temos de ser muito parcos em palavras para não contrariar as indicações da Comissão Nacional de Eleições.”

PAN

Inês Sousa Real

Onde vai acompanhar a noite eleitoral? Na Biblioteca dos Coruchéus, em Lisboa

joão relvas

11h | Escola Básica de Telheiras, Lisboa

“Espero que haja uma maior consciência cívica. Sabemos que a pandemia tem condicionado os atos eleitorais, mas é importante que as pessoas percebam que há condições para votarmos em segurança”. A afirmação foi de Inês Sousa Real, a líder do PAN, após a sua votação em Telheiras, em Lisboa.

“Hoje é um dia muito importante para a democracia, é importante que quem ainda está em casa perceba a importância do poder local”, disse.

“Façam a sua parte, independentemente do partido político”, continuou Inês Sousa Real, lembrando que o poder local tem competências em temas que vão desde as creches à habitação, passando pelos transportes públicos.

Sobre os resultados, Inês Sousa Real acreditou que este poderá ser um "dia histórico para o PAN", por acreditar que pode conquistar "uma vereação". "Achamos que será uma viragem para a vida autárquica do partido", disse.

Iniciativa Liberal

João Cotrim Figueiredo

Onde vai acompanhar a noite eleitoral? Sede da IL, no Porto

andré kosters

09h | Escola Básica Marquesa de Alorna, em Lisboa

“Estamos certos de que vamos celebrar a eleição de vários autarcas liberais”, disse João Cotrim Figueiredo, sublinhando que não há termo de comparação, uma vez que é a primeira eleição a que os liberais se apresentam.

Em declarações aos jornalistas no local, disse estar confiante e garante que pelo menos politicamente já se ganhou "com os direitos liberais no centro da lei”.

“O que me compete fazer hoje é apelar ao voto: venham votar, é o vosso direito cívico, tenham essa iniciativa.”

Chega

André Ventura

Onde vai acompanhar a noite eleitoral? Braga

miguel a. lopes/ lusa

13h30 | Escola básica do Parque das Nações, em Lisboa

O líder do Chega falou aos jornalistas já depois de se conhecerem os primeiros números da afluência, até às 12h, inferiores aos de há quatro anos. Por isso mostrou-se preocupado.

“Se a tendência se mantiver todos os líderes políticos tem de dizer uma coisa às 20h: ‘Falhámos’. Não nos podemos queixar de falta de acompanhamento e de incapacidade de passar a mensagem”, admitiu.

No entanto, André Ventura ainda tem esperança num reforço da afluência à tarde, que “já aconteceu noutros anos”, até porque está “um dia bom” em termos climatéricos.

“Há mais uma hora para votar e isso é um bom sinal. Acho que hoje é um dia para celebrarmos a Democracia e dizermos às 20h que foi um dia de festa. O surgimento de novos movimentos e partidos é um sinal de que a sociedade está mais interessada na política, que há maior número de escolhas e é preciso sair e participar. Quem pensou não o fazer que pense de novo duas, três ou quatro vezes”, apelou.

Sobre alterações à lei que facilitem o voto de eleitores em isolamento com covid-19, o sinal foi de prudência: “Não deve haver eleições nos próximos dois anos. Agora sim faz sentido paramos e pensarmos sobre isso”.