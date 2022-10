Uma dor de dentes à esquerda, uma reconciliação e uma promessa: “Ainda temos muitas campanhas pela frente”

Esta sexta-feira começou com o pé esquerdo para António Costa. Ou melhor, com um dente à esquerda a “pregar-lhe uma partida” numa antevisão do que serão as dores de cabeça que terá nos próximos tempos - até porque depois das eleições autárquicas começam as negociações para o Orçamento do Estado. António Costa foi, nestes quinze dias, pôr também a sua governação e a sua popularidade à prova e, embalado pelas recepções que foi tendo, deixou uma promessa. “Última campanha? ‘Naaa’, ainda temos muitas campanhas pela frente”, respondeu em declarações à TVI, no meio da arruada do Chiado, sem especificar exatamente se a sua próxima será a das legislativas de 2023 (ou outra, caso a sua decisão seja a de não se recandidatar).

