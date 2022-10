Mais uma reviravolta e, no fim, Ventura sobe a sua fasquia: "Vamos fazer história"

Depois de duas semanas na estrada com expectativas baixas, André Ventura subiu esta noite a fasquia para domingo: "Fizemos milhares de quilómetros. Percorri todas as terras e distritos deste país por acreditar que vamos fazer história no dia 26", afirmou o líder do Chega, embalado pelo apoio de 320 pessoas que participam no jantar de encerramento no Pátio da Galé, em Lisboa.

