Medina à frente em mais uma sondagem. Média de quatro estudos dá vantagem de 12 pontos ao socialista

Na mais recente sondagem feita em Lisboa, feita pela Universidade Católica para RTP e Público, Fernando Medina está nove pontos acima de Carlos Moedas: 37% para 28% do candidato que une os partidos da direita mais tradicional. Nove pontos que, ainda assim, não dariam ao socialista maioria absoluta.

Neste estudo, em terceiro lugar, está a CDU, com 11% das intenções de voto, quatro mais do que o Bloco de Esquerda, que neste mandato assegurou maioria na câmara a Medina.

À direita, a surpresa maior é a Iniciativa Liberal, com 5%, mais do que o Chega (3%) e até mais do que o PAN (3% também). Com este resultado, a IL poderia conseguir eleger um vereador.

A quatro dias das autárquicas é já possível tirar algumas conclusões. A mais evidente é que Medina está com vantagem confortável em todas elas - a pior estimativa é de uma vitória por sete pontos. E a segunda é que Moedas terá dificuldade em superar a soma do resultado de Assunção Cristas e Teresa Leal Coelho de 2017: esse 31% só são superados na sondagem da Pitagórica para a TVI (final de Agosto) e igualados na sondagem da Gfk-ICS-ISCTE para o Expresso e SIC (em Julho).

Fazendo uma média, Fernando Medina (que oscila entre os 37% nesta última e os 51% da Aximage para TSF/JN e DN) fica com 42,5% dos votos - o que está no limite para atingir uma maioria. Ao passo que Moedas se fica pelos 29,7% (com um máximo de 32,6% na da TVI).

A tendência é de estabilização da diferença entre os dois: as últimas duas sondagens dão diferenças de 7 e 9 pontos percentuais. Mas as sondagens só variam na percentagem de Medina - Carlos Moedas fica sempre numa margem dos 27 aos 32%.

O terceiro lugar varia consoante os estudos, mas a maioria dá vantagem à lista da CDU liderada por João Ferreira (média de 8,6%), face aos 6,5% de média da lista do Bloco, liderada por Beatriz Gomes Dias.

Mais abaixo, há mais equilíbrio: média de 3% para a IL, para o PAN e para o Chega.