80 minutos de um frente-a-frente. A extrema “proximidade” entre António Costa e Pedro Nuno Santos (e Fernando Medina)

Chegaram “pontualíssimos” ao Cais do Sodré, assinalou Duarte Cordeiro. Desta vez, não houve atrasos embaraçosos com leitura política. Primeiro Fernando Medina, depois Pedro Nuno Santos, e, juntos, receberam António Costa que, para não atrapalhar o cenário e para que este estivesse completo para a fotografia, fez um compasso de espera e atrasou a chegada. O quadro destes três socialistas juntos em campanha tem leitura política no presente - o apoio a Fernando Medina, independentemente do que os separa no presente e no futuro - e para o futuro do PS.

