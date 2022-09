Primeira semana de prova

Começou esta semana, com a tomada da primeira de cinco decisões, a segunda volta do Global Management Challenge 2021. Estão ao todo 54 equipas em prova, das quais 42 são formadas por estudantes universitários, 11 por quadros de empresas e uma mista, ou seja, inclui estudantes e quadros.

As equipas estão divididas por oito grupos. Com a tomada desta primeira decisão, a EDP é a entidade que conta com mais lideranças, com o total de duas equipas no topo de grupos. O IEFP, REN, Glintt, ISEG, Deloitte e Metro, contam com uma equipa cada, na chefia de grupos.

Os participantes desta edição tem mais quatro semanas para mostrarem o que valem e se qualificarem para a final nacional, agendada para novembro.