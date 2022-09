Primeira volta de 2021 perto do fim

Falta apenas a tomada de mais uma decisão para o final da primeira volta do Global Management Challenge 2021. Esta semana e com a tomada da quarta decisão registaram-se mudanças nas lideranças dos grupos 5, 10, 22, 24, 27, 30, 35, 36, 37, 41, 46, 50, 52 e 55. Os restantes 41 grupos mantiveram a mesma chefia o que prova que as equipas estão a lutar ao máximo para manter a sua posição cimeira já que é esta que lhes vai garantir, na quinta e última decisão, a passagem para a segunda volta, agendada para Setembro.

Esta semana a Accenture Portugal e a EDP são as entidades com mais equipas no topo de grupos, com o total de seis cada. Já a Fujitsu, Fidelidade e REN contam com quatro lideranças. A IT Sector tem três chefias. A CGD, Claranet, IEFP, Garantia Mútua, Softfinança e Sportmultimédia, estão representadas com duas equipas na liderança de grupos.