Estudantes em maioria

Começou na semana passada a primeira volta do Global Management Challenge 2021 que está a ser disputado por 332 equipas, distribuídas por 55 grupos, das quais 286 são formadas por estudantes universitários, 43 por quadros e as restantes três são mistas, ou seja, integram estudantes e quadros.

Esta semana as equipas tomaram a segunda de cinco decisões de gestão o que provocou alterações na chefia de grupos. Ao todo houve mudanças em 28 grupos que contam agora com uma nova líder. Dos 55 grupos, 27 mantiveram a chefia da passada semana.

Atualmente a Fujitsu Portugal é a empresa com mais equipas na liderança de grupos, com o total de cinco. Seguem-se-lhe a EDP e CGD com quatro cada. A Accenture Portugal e a Fidelidade atingiram três chefias. Já a Claranet, ISEG/IDEFE, Intrum, Crédito Agrícola, Deloitte, IEFP, Vista Alegre, REN e Softfinança têm cada, duas equipas na chefia de grupos.