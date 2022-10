Segunda volta quase no fim

As equipas que estão em competição tomaram esta semana a quarta decisão de gestão da segunda volta do Global Management Challenge 2020. Resta-lhes apenas mais uma semana para provarem o seu valor na área da estratégia e gestão.

Após a decisão tomada esta semana, apenas se registou alteração na liderança do grupo três, estando os restantes com as mesmas chefias. As equipas tentam ao máximo manter a sua atual posição no topo, pois só assim passarão à final nacional que se realiza já no próximo mês.

A IT Sector e a CGD são atualmente as entidades com mais equipas no topo de grupos, com duas cada. A EDP, Caisdavilla, REN e Accenture Portugal têm uma liderança cada.