O Regresso da competição

O Global Management Challenge 2020 está de volta já que esta semana foi tomada a primeira das cinco decisões que compõem a segunda edição da primeira volta.

Estão atualmente em prova 120 equipas formadas por estudantes, quadros e mistas, distribuídas por 24 grupos. As equipas têm que tomar mais quatro decisões de gestão ao longo das próximas quatro semanas, em áreas como os recursos humanos, marketing, finanças e produção. Na quinta e última decisão as equipas que estiverem na liderança dos seus grupos, juntar-se-ão às 32 já selecionadas na primeira edição da primeira volta e em conjunto irão disputar a segunda volta desta competição de estratégia e gestão.

Após esta primeira tomada de decisão, a Fujitsu, IEFP e a EDP, são as empresas com mais equipas no topo de grupos, com três cada. Tanto a Staples como a REN contam com duas lideranças cada. A Esfera Azul, Dupliconta, ISCTE, TAP, Accenture, Minsait, IAPMEI, Fidelidade, Pragalconta, Intrum e Konica Minolta, contam cada uma com uma equipa no topo de grupos.