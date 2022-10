Manter a chefia

As equipas que estão a competir estão empenhadas em manter as suas posições. E esta semana, com a tomada da terceira de cinco decisões, registaram-se mudanças apenas no topo de nove grupos, sendo que os restantes 23 mantiveram a mesma chefia.

A primeira edição da primeira volta de 2020 vai a mais de meio e as equipas lutam para se manterem na chefia dos seus grupos, cargo que querem ocupar até à quinta e última decisão. É que só dessa forma atingirão a segunda volta, agendada para dezembro.

Esta semana a EDP é a entidade com mais equipas na liderança, com o total de sete. Segue-se-lhe a CGD e a IT Sector, com quatro cada. A Fidelidade alcançou o total de três. O Caisdavilla, ISEG e a Fujistu, estão representadas com duas lideranças cada. A Ren, IEFP, Accenture Portugal, Claranet, Alta Digital, Intrum, Via Consulting e Deloitte, contam apenas com uma liderança cada.