Luta pela liderança

As 200 equipas que integram a edição de 2020 do Global Management Challenge tomaram esta semana a sua segunda decisão, o que teve consequências na chefia dos grupos. Dos 32 grupos, 21 contam agora com novos líderes e só 11 mantêm a mesma chefia.

Na próxima semana as equipas irão tomar a terceira decisão e o mais provável é que se registem novas mudanças nas lideranças, já que na quinta e última decisão, só as equipas que estiveram no topo dos grupos passam à segunda volta.

Quanto a empresas com equipas na chefia, a EDP é a mais representada com o total de seis. Seguem-se-lhe a Accenture Portugal, Caisdavilla, CGD e a IT Sector, com três chefias cada. Já a Intrum e a Fujitsu estão representadas, cada uma, com duas lideranças. A Fidelidade, ISEG, Via Consulting, Alta Digital, Deloitte, Ren, Konica Minolta, Staples Portugal, Softfinança e IEFP, contam com uma liderança.