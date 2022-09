Inscrições abertas até 5 de junho

O Global Management Challenge é uma competição de estratégia e gestão organizada pelo Expresso e a SDG que conta já com 40 anos de vida. Este ano realiza a sua 41.ª edição que arranca em junho. Quem quiser integrar este desafio tem até ao dia 5 de junho para inscrever a sua equipa.

Neste desafio as equipas têm uma empresa para gerir e cinco semanas para mostrarem o que valem nesta área. São divididas em grupos de oito e em cada semana têm de efetuar uma tomada de decisão em diversas áreas da empresa, desde as finanças aos recursos humanos.

No final das cinco semanas ganha a equipa que tiver obtido o melhor desempenho e que por isso esteja na liderança do seu grupo. Serão estas que irão disputar a segunda volta, onde o processo se volta a repetir e de onde sairão as oito equipas que irão disputar a final nacional.

Na final nacional será escolhida a equipa vencedora que irá representar Portugal na final internacional, agendada para abril do próximo ano, em Macau.