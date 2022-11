Oito equipas na final nacional

Terminou esta semana a segunda volta do Global Management Challenge 2019, em que foram apuradas oito equipas para a final nacional desta competição, agendada para dia 27 deste mês.

Fujitsu Unagi, Alumnigmc/Tlbmel, Alta Digital/A Província, Staples/Reticências, Fidelidade/Abaa, Konica Minolta/Newgencf, CGD_Business Plan e EDP Energizing, são as oito equipas que vão disputar a última etapa da 40.ª edição deste desafio de estratégia e gestão, organizado pelo Expresso e a SDG.

No dia da final estas oito equipas terão de tomar cinco decisões de gestão sobre os destinos de uma empresa. Ganhará a que obtiver o melhor desempenho. E será a vencedora que irá representar Portugal na final internacional que se realiza em Lisboa, no final do próximo mês de Maio.