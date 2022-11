Resolver problemas

Carla Guerra, Ana Castro, Inês Garcia, David Ladeira e Marlene Arsénio, são quadros do grupo EDP e formam a equipa EDP/Light Bulbs que está a competir na segunda volta do Global Management Challenge 2019. Carla Guerra conta que “o gosto pelo desafio e a possibilidade que este projeto permite de aplicar conhecimentos de gestão em várias áreas, motivaram-nos a integrar esta competição”.

Até aqui, explica Ana Castro, “desenvolvemos competências a nível da resolução de problemas, de trabalho em equipa e liderança”. Inês Garcia acrescenta que “através desta experiência reforçámos a nossa sensibilidade para a importância de uma gestão integrada entre as diversas áreas de uma organização”. Esperam assim “compreender como podemos trabalhar em equipa de forma cada vez mais eficiente numa organização complexa, onde cada decisão, conjugada com as restantes, tem o seu impacto para o sucesso da empresa”, reforça David Ladeira.

Numa altura em que falta apenas uma tomada de decisão para saber quem irá disputar a final nacional, Marlene Arsénio explica que o objetivo desta equipa é “vir a representar Portugal na final internacional e para isso, iremos dar o nosso melhor em cada decisão”.