Prova complexa

“Sendo bastante complexo o Global Management Challenge permite aos participantes uma aprendizagem mais interativa e aprofundada de matérias, acabando por complementar os conhecimentos adquiridos no curso de gestão. Esta complexidade, juntamente com a possibilidade de nos expormos ao mundo empresarial, foi o que nos levou a integrar esta iniciativa”, explica João Aleixo, da equipa Staples/Animus. Desta formação fazem ainda parte Isabel dos Santos, Hugo Ribeiro, Hugo Marques e Catarina António, todos estudantes de gestão.

Segundo Isabel dos Santos a expectativa com esta participação é “desenvolver e cultivar capacidades de gestão, análise, previsão, controlo e trabalho de equipa”. Já o seu colega Hugo Ribeiro acrescenta que através do contacto com uma simulação aproximada ao que efetivamente vai ser o seu futuro “ganha-se uma maior perceção da complexidade que é gerir uma empresa com as variadas funções e componentes que a integram”.

A Staples/Animus está a competir na segunda volta do Global Management Challenge e Hugo Marques conta que “esta competição permitiu-nos colocar em prática conhecimentos adquiridos ao longo do curso, bem como promover uma atitude autodidata necessária para aprender conteúdos desconhecidos”. Por isso Catarina António não tem dúvida de que “esta experiência irá certamente traduzir-se mais tarde na vida profissional, ao aplicarmos capacidades tais como projeção de vendas, tendências de mercado, gestão de inventários, análise financeira, análise da concorrência, trabalho de equipa, entre outras que certamente iremos aplicar na vida laboral”.