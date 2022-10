Novo calendário

Estão em curso algumas mudanças para a edição de 2019 do Global Management Challenge. A organização e para além de avançar novamente com uma segunda edição da primeira volta, está a alterar a forma como os participantes interagem com o simulador.

Não haverá mexidas nas decisões do simulador, mas tudo o resto mudará. Até agora o site da competição servia apenas como interface para o simulador em termos de repositório de documentos, introdução de decisões e distribuição de informação relacionada com esta iniciativa. Com a nova versão, ainda em teste e cuja previsão de utilização será na segunda volta da atual edição, o site passa a estar integrado com o simulador.

Será também mais fácil de aceder ao manual, já que basta passar com o rato por cima do que se quer saber e uma explicação aparece.

Na atual edição e tal como aconteceu nos últimos dois anos, a organização vai implementar novamente um segunda edição da primeira volta que vai começar no final de outubro.

Este é um calendário mais favorável para os estudantes, já que nesta altura, muitos deles se encontram em fase de exames. Gera-se assim a oportunidade de mais equipas participarem na edição, sejam elas de estudantes, de quadros ou mistas. Em cada uma das duas edições serão apuradas 32 equipas, no total de 64. Estas irão depois transitar para a segunda volta.