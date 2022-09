A arte de decidir

Diariamente numa empresa há sempre decisões a tomar, seja na área do marketing, finanças, produção ou recursos humanos. E em competições como o Global Management Challenge, estudantes e quadros de empresas têm de decidir qual o melhor caminho a tomar pela empresa que estão a gerir.

Catarina Almeida é aluna do mestrado de gestão na Universidade Católica do Porto. Em conjunto com mais colegas participou numa competição académica neste estabelecimento de ensino, organizada pela SDG e que utiliza uma versão mais simplificada do Global Management Challenge. “Neste tipo de desafios aprendemos a decidir e a avaliar todos os números que constituem a empresa, para tomar as melhores decisões e para que a nossa empresa possa sustentar-se”, conta Catarina Almeida.

Na sua opinião este tipo de iniciativas são diferentes das aulas e permitem a quem está a estudar perceber um pouco melhor como funciona o mundo das empresas.