Aprender a gerir

Lara Marques estuda economia na Universidade Católica do Porto e juntamente com mais alguns alunos de gestão, integrou em equipa uma simulação académica de gestão, baseada numa versão mais antiga do Global Management Challenge.

Para esta aluna e neste tipo de exercício “aprende-se a lidar com o que um gestor tem de fazer na sua vida laboral. Apesar de termos aulas que nos ensinam isso é sempre muito diferente estarmos com os relatórios de gestão à frente e termos de tomar decisões, tal como iremos fazer no futuro”.

Na opinião de Lara Marques este confronto com a realidade empresarial, ajuda os estudantes a prepararem-se melhor para aquilo que os espera no mundo do trabalho.