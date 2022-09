Cinco semanas de decisões

A edição de 2019 do Global Management Challenge começou no dia 21 de maio e nesta que é a segunda semana de competição, as 200 equipas em prova continuam a mostrar que são as melhores na área da gestão.

Semanalmente os participantes, integrados em equipas, são chamados a decidir sobre quatro áreas estratégicas da empresa que têm para gerir, são elas as áreas das finanças, recursos humanos, marketing e produção. Que preço colocar nos seus produtos, que mercados escolher para os vender, quanto investir em publicidade, decidir emitir ações ou contratar e formar trabalhadores, são alguns exemplos das muitas opções que têm de tomar.

Ao longo deste processo estudantes e quadros treinam as suas competências de liderança, trabalham em equipa, tomam decisões e verificam o impacto das mesmas na sua empresa. E saem desta comeptição com mais conhecimentos na área da gestão.