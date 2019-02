Equipa de quadros vence edição de 2018

Três jovens colaboradores da Caixa Geral de Depósitos vão representar Portugal na final internacional, em julho.

A edição de 2018 do Global Management Challenge terminou no início deste mês com a realização da final nacional, em Lisboa. Estiveram a competir pelo título de campeão nacional cinco equipas de estudantes e três de quadros. A vitória recaiu na CGD-JRS Associates.

A equipa vencedora nacional é formada por três jovens quadros da Caixa Geral de Depósitos. José Campos, Ricardo Costa e Susana Girão, os elementos que a compõem, estão agora a preparar-se para disputar a final internacional que se realiza em julho, na cidade de Ekaterimburgo, na Rússia.

Vão competir pelo título mundial com mais cerca de 30 países, oriundos dos continentes europeu, africano, asiático e americano.

Que vença o melhor.