Nova rede de autocarros da Área Metropolitana do Porto chega em novembro e custará €312 milhões

Na tabela segue-se o lote Sul Poente (Vila Nova de Gaia e Espinho), adjudicado à Transportes Beira Douro (da Auto Viação Feirense) por 59,8 milhões de euros, o Sul Nascente (Santa Maria da Feira/São João da Madeira/Arouca/Oliveira de Azeméis/Vale de Cambra), adjudicado à Xerbus (Xerpa Mobility e Monbus) por 41,9 milhões de euros, e o Norte Poente (Póvoa de Varzim/Vila do Conde), adjudicado à Porto Mobilidade (consórcio Transdev, Auto Viação do Minho e Litoral Norte) por 34,1 milhões de euros.

De fora fica o Porto (tirando no início e fim de linhas), onde a Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) continua a deter a exclusividade da operação dentro do município. Nas restantes localidades, as empresas que até agora operam, atualmente cerca de 12, serão substituídas por outras, vencedoras do concurso lançado em 2020 pela AMP para servir estas localidades e que aceitaram a concessão.

De acordo com publicações já feitas pela AMP, os números das linhas terão quatro dígitos (ao contrário dos três da STCP), seguindo uma lógica de atribuição por concelho, para cada um dos 16 servidos pela nova rede. Apesar do acrescento de um dígito, os municípios servidos pela STCP (que o continuarão a ser) mantêm o mesmo inicial das suas linhas, já que em Matosinhos se mantém o 5, na Maia o 6, em Valongo o 7, em Gondomar o 8 e em Vila Nova de Gaia o 9.

A Área Metropolitana do Porto (AMP) vai desembolsar um total de 311,6 milhões de euros ao longo de sete anos no âmbito da nova rede de transportes públicos rodoviários, que entrará em vigor em novembro, uma mudança na operação de transportes públicos na região.

Nova rede de transportes vai custar €312 milhões

De acordo com os dados publicados no portal de contratação pública Base, no total os cinco lotes vão custar 311,6 milhões de euros à AMP durante o período de vigência dos contratos de concessão do serviço público, que é de sete anos.

O preço base do concurso público era de 394 milhões de euros, pelo que a AMP pagará um preço de 82,4 milhões de euros abaixo do previsto aquando do lançamento do procedimento, em janeiro de 2020.

O processo de concurso e implementação dos novos lotes na AMP foi-se arrastando ao longo dos últimos anos devido a múltiplos entraves judiciais e económicos, causados, além da pandemia e a contestação de alguns autarcas, pelas empresas que até agora servem a região, para impugnar o processo, quer pelas empresas que assumem a nova operação, que pretendiam um acelerar do processo.