Califórnia autoriza táxis sem motorista em São Francisco

São Francisco está prestes a tornar-se a primeira cidade dos Estados Unidos da América (EUA) com táxis sem motoristas humanos, graças a uma decisão política na Califórnia. A decisão soube-se no mesmo dia em que os reguladores norte-americanos anunciaram estar a investigar um acidente no estado da Virginia da Tesla por suspeitas que o carro estivesse no modo piloto automático.

Segundo escreve o “Financial Times”, a Comissão de Serviços Públicos da Califórnia deu ‘luz verde’ para serviços comerciais de táxis sem condutor na cidade, apesar das objeções de funcionários de São Francisco que alegaram que os veículos não eram seguros e de sindicatos que protestaram contra a ameaça aos empregos.

As autoridades de trânsito de São Francisco e o gabinete da câmara até pediram à comissão que atrasasse a aprovação, argumentando que era necessário mais tempo para mostrar que os veículos eram seguros.

As autoridades apontaram em particular casos em que carros sem motorista pararam em cruzamentos da cidade e bloquearam o tráfego, obrigando os proprietários dos veículos a ir pessoalmente para removê-los.

Mas a decisão está tomada. A Waymo e a Cruise, que são de propriedade maioritária da Alphabet e da General Motors, respectivamente, são as empresas que poderão ter táxis sem motorista em São Francisco, sem restrições.

Mas estes carros já andam nas ruas da cidade. Só que, até ao momento, havia um limite na localização e no espaço temporal em que podiam transportar passageiros.

A decisão ocorre 14 anos depois da Google começar a desenvolver os primeiros carros sem motorista.

Tesla em investigação por acidente, outra vez

A decisão ocorre também no mesmo dia em que a National Highway Traffic Safety Administration, regulador norte-americano de segurança rodoviário, revelou estar a investigar um acidente fatal que ocorreu a 19 de julho, no qual o motorista de um Tesla morreu após atingir um camião em Warrenton, Virgínia.

Segundo o Xerife, o condutor do Tesla, de 57 anos, foi morto depois do reboque do camião ter tentado entrar numa autoestrada a partir de uma paragem. O Tesla embateu lateralmente e passou por baixo do reboque, tendo o condutor sido declarado morto no local.

O condutor do reboque do camião foi notificado por condução imprudente.

A Tesla está a ser investigada pois suspeita-se que o carro estivesse em piloto automático.

Desde 2016, o regulador de segurança rodoviária dos EUA abriu mais de 30 investigações especiais de acidentes da Tesla em casos em que o piloto automático, era suspeito de sere usado, com 23 mortes em acidentes relatadas até o momento.

O regulador abre, normalmente, 100 investigações de acidentes "especiais" anualmente em tecnologias emergentes e outros problemas potenciais de segurança rodoviária.