TAP conta com um novo administrador, o antigo diretor para a área de vendas

O Estado, através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), nomeou José Mário Cruz Henriquez para o conselho de administração da TAP, para cumprir o mandato em curso, em substituição da ex-administradora Sílvia Mosquera Gonzalez, informou esta sexta-feira em comunicado a companhia aérea.

Mário Cruz, como é conhecido na TAP, tem estado a assumir interinamente as funções de Sílvia Mosquera, responsável pela área de vendas.

A administradora espanhola anunciou a sua saída no dia em que a TAP apresentou os resultados de 2022, e pouco depois de a antiga presidente do comissão executiva, Christine Ourmières-Widener, ter sido despedida, na sequência do relatório da Inspeção Geral de Finanças (IGF), que considerou ilegal o acordo de saída da ex-admnistradora Alexandra Reis.

José Mário Cruz Henriquez irá pertencer ao conselho de administração, liderado por Luís Rodrigues, mas não terá lugar na comissão executiva. O gestor era o número dois de Sílvia Mosquera, por isso, é uma aposta na continuidade. O seu mandato termina em 2024.