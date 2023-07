CP recusa proposta de sindicato e anuncia acréscimo salarial extraordinário na primeira semana de agosto

A CP recusou uma proposta de aumento salarial apresentada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial Itinerante (SFRCI) por considerar que o custo teria um impacto financeiro muito significativo

"Apesar do nosso desejo constante de diálogo e de encontrar soluções para as reivindicações dos sindicatos, não estamos em posição de aceitar uma proposta que tenha um impacto financeiro tão significativo para a CP".

Em causa nessa proposta, diz a empresa, está "um segundo aumento de 1%, depois do aumento de 5% no início do ano". Apesar da rejeição da proposta, a empresa manifesta-se aberta "a continuar as negociações para encontrar um acordo que seja mutuamente benéfico".

"O SFRCI apresentou uma proposta à CP referente a um abono. Estivemos a fazer a análise do impacto que essa proposta teria se fosse aplicada a todos os trabalhadores. E concluímos que, no atual momento, os custos associados a essa proposta são incomportáveis para a CP. Não podemos comprometer a estabilidade financeira da empresa, que é essencial para a continuidade dos nossos serviços e para o bem-estar de todos os nossos trabalhadores", explica a empresa ferroviária em respostas enviadas ao Expresso.

A CP diz também ser "de extrema importância salientar que tem o compromisso de não discriminar nenhum dos seus trabalhadores". Na origem do conflito com o SFRCI está a acusação de que a empresa chegou a acordo com os maquinistas para que estes parassem com as greves à custa de cedências que os beneficiaram face aos outros trabalhadores da empresa.

Confirma-se assim a ausência de acordo. Na quinta-feira a empresa tenha dito que “haverá uma nova reunião em breve” e o presidente do SFRCI, Luís Bravo, adiantava ao Expresso que aguardava que o ministério das Finanças validasse propostas relativamente às quais já havia acordo entre o sindicato, a CP e o ministério das Infraestruturas. A serem aprovadas, essas propostas, não especificadas, poderiam levar ao fim das greves parciais que esta sexta-feira entraram numa nova fase com impactos mais profundos em todos os serviços da CP, desde os urbanos aos regionais e de longo curso.

Com as posições agora conhecidas parece cada vez mais difícil evitar as greves previstas para a primeira semana de agosto, durante a qual se realiza em Lisboa a Jornada Mundial da Juventude. Nesse período não só estarão inviabilizados os comboios especiais e o aumento de carruagens de todo o país para Lisboa como deixa de ser possível à CP reforçar o serviço na área metropolitana de Lisboa e, pior, está prevista a supressão de uma série de comboios na região da capital, assim como regionais e de longo curso. A este propósito o tribunal arbitral nomeado para dirimir este conflito determinou a fixação de serviços mínimos no serviço regional e de longo curso, mas não para o serviço urbano.

“Entre 31 de julho (data em que a movimentação de pessoas no contexto da Jornada Mundial da Juventude se prevê aumentar de forma exponencial) e 6 de agosto, a circulação de 50% das composições de longo curso e 35% das composições regionais será suficiente para assegurar as necessidades sociais impreteríveis ligadas ao direito de deslocação e direitos relacionados, sem afetar o núcleo essencial do direto à greve ou restringir o mesmo para além do necessário à salvaguarda das necessidades sociais impreteríveis”, diz o tribunal arbitral.

Acréscimo salarial extraordinário

Precisamente para responder ao período excecional que aí vem a CP refere que, "tendo em conta o aumento significativo no número de passageiros, decidiu conceder um acréscimo salarial extraordinário aos trabalhadores que estão diretamente envolvidos na operação e que terão uma maior carga de trabalho durante este período, no valor ilíquido de 10 euros por hora trabalhada".

A empresa enviou um comunicado aos seus trabalhadores em que os convida a inscreverem-se na prestação de trabalho suplementar perante a “necessidade de assegurar uma oferta de transporte além da habitual, principalmente para a mobilidade dos peregrinos alojados em diferentes partes do país, e especialmente nas deslocações na Área Metropolitana de Lisboa”.

“Para a atribuição do acréscimo retributivo da prestação efetiva de trabalho, durante o período compreendido entre 31 de julho e 7 de agosto de 2023, é necessário que o trabalhador aceite prestar serviço em todos os períodos normais de trabalho diurno completos escalados ou atribuídos e a todo o trabalho suplementar que, atentos os limites legais, venha a ser atribuído”.

O SFRCI reagiu criticando a deliberação da empresa: "sem surpresas, uma vez mais o Conselho de Gerência da CP mostrou a sua maneira de agir perante os problemas. Em vez de 'clarificar' e apresentar definitivamente a proposta 'falada' em reunião realizada com o SFRCI e em simultâneo apresentar este valor 'extra', optou por 'coagir' os trabalhadores a troco de umas 'miseras migalhas'".