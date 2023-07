Alta velocidade: comboios espanhóis já circulam em França

Na semana passada produziu-se um daqueles factos que ficam assinalados como marcos na história das nações. Na quinta-feira, dia 13, pela primeira vez, um maquinista espanhol conduziu pela rede ferroviária francesa um comboio que ligava as cidades de Barcelona e de Lyon. Estava a ser posto efetivamente em prática o princípio de liberalização do mercado dos transportes por via férrea estabelecido pela União Europeia, ao qual França andara a resistir nos últimos meses. Ainda que estas ligações já existissem, eram servidas por material e técnicos franceses. Agora é o AVE espanhol, com pes­soal e técnicas espanholas, que inaugura uma nova etapa nas relações transfronteiriças da Península Ibérica com o resto do continente europeu.