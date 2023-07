Islandeses rendem-se a Portugal: Play começou a voar para Lisboa em 2022 e estreou-se agora no Porto

A Play, uma jovem companhia de baixo custo islandesa, estreou-se em Portugal em 2022, primeiro com voos sazonais para Lisboa - operação que este ano estendeu a uma regularidade bissemanal. Em abril, com a boleia da grande apetência pela capital portuguesa, onde o mais difícil é conseguir (os escassos) slots, a companhia decidiu aventurar-se para a segunda cidade do país, o Porto, onde estreou uma nova rota.

"Sempre foi difícil conseguir slots em Lisboa. Por isso, quando conseguimos arranjar e sentindo que havia muito interesse dos islandeses por Portugal, decidimos juntar às nossas rotas Lisboa, que se começou a afirmar como um destino para durante todo o ano. Os resultados têm sido fantásticos", contou o presidente executivo, Birgir Jonsson, em entrevista ao Expresso.

No ano passado de e para Lisboa foram transportados 16 mil passageiros.