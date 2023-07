Greve na Infraestruturas de Portugal vai parar comboios esta sexta-feira

Sem qualquer negociação de última hora que permitisse evitar o protesto, os trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) vão mesmo avançar para a greve esta sexta-feira.

É uma greve de 24 horas que vai ter impacto sobretudo no serviço ferroviário, com a supressão da generalidade dos comboios de norte a sul do país e que coincide com o protesto dos revisores da CP. Só não serão todos suprimidos porque entretanto foram decididos serviços mínimos na circulação. Mas, ao contrário do que costuma acontecer, não foi definida uma percentagem para esses serviços mínimos, normalmente de 25% - que depois a CP e a Fertagus distribuem pelos horários que consideram mais adequados. O próprio tribunal arbitral decidiu avançar com a determinação dos comboios que se deverão realizar ao longo do dia e por todo o país.