Uso de jatos privados por executivos americanos voltou a aumentar no ano passado

Tidos como essenciais pelos executivos norte-americanos durante os momentos mais críticos da pandemia - por possibilitarem viagens longas numa altura em que a aviação comercial estava com maiores restrições - o uso de jatos privados continuou a aumentar em 2022, ano em que a maioria das restrições pandémicas de movimento já estavam levantadas.

Segundo dados da ISS Corporate Solutions citados pelo Financial Times em notícia desta terça-feira, 27 de junho, a despesa com jatos privados por executivos das empresas cotadas no índice S&P 500 aumentou 22% em 2022 face ao ano anterior para os 41,3 milhões de dólares (cerca de 38 milhões de euros ao câmbio atual).

Este valor é o mais alto dos últimos 10 anos, segundo o jornal britânico; uma tendência de crescimento que começou com a pandemia da covid-19. As empresas justificavam o aumento da despesa com a necessidade de salvaguardar a saúde dos seus gestores durante uma altura de forte disseminação da doença (e de pouca imunidade) .

Apesar de a pandemia já em 2022 estar em fase de retrocesso nos EUA, o gasto com este tipo de meio de transporte continuou a crescer.



A recordista foi a Meta, dona do Facebook e do Instagram, que despendeu 2,3 milhões de dólares (2,1 milhões de euros) em viagens em jato privado nos EUA, ao passo que Sheryl Sandberg, ex-administradora com o pelouro operacional da empresa, cargo que deixou em 2022, e antigo braço-direito de Zuckerberg, representou um gasto superior a 4 milhões de dólares (3,7 milhões de euros).

Outros exemplos de empresas norte-americanas que gastaram mais de 1 milhão de dólares em voos privados em 2022 incluem a empresa de armamento Lockheed Martin, que despendeu 1,3 milhões de dólares (1,2 milhões de euros) em voos para o presidente executivo, face a 1,1 milhões de dólares (um milhão de euros) em 2021; e a Netflix, cuja despesa com voos privados aumentou 129% no ano passado, altura em que a empresa de streaming de vídeo perdeu metade do seu valor em bolsa.

Segundo o jornal, a despesa em jatos privados pelas empresas norte-americanas interrompeu anos de estabilidade no fim da década passada. Se entre 2011 e 2019 não houve grandes variações, desde 2019 o gasto em voos privados pelas empresas do índice S&P 500 disparou 40%.