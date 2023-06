Carga movimentada no Porto de Lisboa aumentou 6,8% nos primeiros quatro meses do ano

A carga movimentada no Porto de Lisboa aumentou 6,8% nos primeiros quatro meses de 2023, face ao período homólogo, para as 3.608.551 toneladas, anunciou a entidade gestora do porto da capital esta terça-feira, 27 de junho.

“Este crescimento é justificado pela melhoria no desempenho dos vários segmentos, nomeadamente da carga contentorizada, granéis líquidos e granéis sólidos, bem como o aumento do número de navios”, justifica o Porto de Lisboa em comunicado.

Fizeram escala no Porto de Lisboa 703 navios no período em questão - entre os quais 536 de carga - num aumento homólogo de 9%.

“Os granéis líquidos e sólidos foram também segmentos com destaque positivo, tendo registado um crescimento de 10%, face aos primeiros quatro meses de 2022. Nos líquidos foram alcançadas as 478.166 toneladas nos primeiros quatro meses do ano, enquanto nos sólidos se atingiram as 1.761.051 toneladas”, detalha o comunicado.

A carga contentorizada cifrou-se no 1,32 milhões de toneladas, uma subida de 20.744 toneladas, ou 2%, face aos quatro primeiros meses de 2022.