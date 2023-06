Galamba trabalha na versão de obras alargadas na Portela

Depois de ter afirmado que o aeroporto da Portela poderá ter que durar 12 anos ou mais, o ministro das Infraestruturas veio garantir que as conversas com a ANA sobre as obras do aeroporto estão a avançar. E abriu a porta para que venham a ser feitas novas obras na versão mais alargada, para atenuar o efeito dos constrangimentos no Aeroporto Humberto Delgado, a acumular atrasos e a rejeitar voos nos últimos anos.

Se assim for, isso significa passar a usar como aeroporto civil o espaço de Figo Maduro, atualmente utilizado pela Força Aérea, e avançar para um alargamento da zona sul (junto às partidas), com aumento do espaço para os pontos de contacto, as chamadas mangas. É um passo à frente do que a ANA estaria disponível para fazer neste momento, mas que já esteve previsto quando o plano era avançar com o Montijo como aeroporto secundário e Portela principal — um projeto que tinha ainda previsto a mudança de local da torre de controlo e o prolongamento da taxiway.