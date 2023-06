Promotores de Santarém "estranham" declarações de Galamba: distância é uma falsa questão

As afirmações do ministro das Infraestruturas levantado dúvidas sobre a viabilidade da localização Santarém para o novo aeroporto somam críticas. Depois dos autarcas e deputados da região foi a vez de Carlos Brazão, rosto do projeto, contestar as declarações de João Galamba.

"Estranhamos as declarações do sr. ministro questionando não só a pura distância ao projetado aeroporto de Santarém, como também a viabilidade do projeto e a idoneidade dos seus promotores", afirmou ao Expresso Carlos Brazão, o promotor e o rosto do aeroporto de Santarém localização que tem recolhido o apoio unânime das Câmaras da região.

Esta manhã, também os cinco deputados do PS eleitos pelo círculo de Santarém emitiram um comunicado a defender que o distrito "reúne condições para ser considerado como opção para a futura localização do novo aeroporto“. Assinado pelo líder distrital do PS, Hugo Costa, pela ex-ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, e os deputados Mara Lagriminha, Manuel Afonso e Francisco Dinis, o comunicado foi para o ar enquanto decorria ainda a audição de João Galamba na Assembleia da República, onde este tentou colocar água na fervura na polémica, dizendo que não estava a condicionar a escolha da localização, e que se tinha cingindo aos factos.