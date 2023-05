Mais vale um (carro) híbrido na mão do que dois eléctricos a voar

Um cisma divide os fabricantes de automóveis. Uns, como a Volvo, converteram-se aos carros 100% eléctricos e renunciaram a qualquer tipo de motor térmico. Outros, como as principais marcas japonesas, apostam no meio-termo, apresentando as tecnologias híbridas (associando motores térmicos e eléctricos) como o caminho mais sensato para a futura electrificação. A Nissan, que nesta terça-feira, 9 de Maio, realizou em Lisboa a 7ª edição do seu Fórum Mobilidade Inteligente, é um caso curioso. É uma pioneira da electrificação, para a qual começou a olhar em 1947 quando criou os furgões e pick-ups Tama, concebidos num pós-guerra em que os combustíveis eram escassos. Depois, em 2010, lançou o Leaf, primeiro carro 100% eléctrico produzido em massa, que dominou o mercado durante uma década. Agora, não renunciando ao desígnio da electrificação (basta ver, por exemplo, o Ariya, concorrente a esta edição do Carro do Ano), aposta num caminho complementar: a tecnologia híbrida como a aplicada nos modelos Juke, Qashqai e X-Trail. Com isto, e como explicou Paul Johnson, responsável pelo planeamento avançado de produto, a marca tenta uma espécie de quadratura do círculo: dar ao condutor a “parte boa”, ou seja, todas as sensações da condução 100% eléctrica (silêncio, suavidade, prontidão de resposta do motor) sem a “parte má”, isto é, a angústia do carregamento na tomada e da falta de autonomia. Trata-se, portanto, de um sistema híbrido recarregável em andamento em que o motor térmico move um gerador e a corrente obtida (armazenada numa bateria pequena de iões de lítio) alimenta os motores eléctricos de tracção. No caso do X-Trail, o sistema complementar e-4orce (um motor eléctrico em cada eixo) proporciona tracção integral e razoável desempenho em todo-o-terreno.

SEBASTIEN MAUROY

O mesmo especialista referiu que a marca japonesa está também a olhar com particular atenção para os carros 100% eléctricos (como o Leaf ou o Ariya), nomeadamente para as baterias que os fazem mover “Estamos a tentar produzir baterias de iões de lítio mais baratas e incorporando menos metais nobres. Mas o futuro serão as baterias de estado sólido capazes de garantir autonomias duas vezes maiores que as actuais e de permitir carregamentos duas vezes mais rápidos”. Entretanto, o problema da reciclagem das baterias actuais está também a ser abordado, seja reutilizando-as para sistemas de apoio a edifícios, seja desmantelando-as e recuperando os componentes mais valiosos. Gestão inteligente do tráfego Numa outra vertente, acrescentar inteligência aos automóveis pode ajudar a resolver problemas de trânsito. Foi este o tema abordado por Maarten Sierhuis, do laboratório de inovação da Nissan instalado na zona californiana de Silicon Valley. Foi observado na auto-estrada californiana I 680 que alguns dos piores congestionamentos de tráfego ocorriam num troço onde havia concordâncias com outras vias rápidas. Ora, se fosse possível optimizar remotamente a velocidade de um número significativo de viaturas (nem muito baixa para não engarrafar, nem muito alta para evitar travagens bruscas e consequentes efeitos “de harmónio” à retaguarda) a fluidez aumentaria, diminuindo-se poluição, perdas de tempo e desperdício de combustível. Mas para isso – explicou Sierhuis – “é preciso que os carros ganhem capacidade de processamento de informação, possam comunicar com a infra-estrutura e com os outros veículos, numa palavra que ganhem inteligência”.