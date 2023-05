Dez horas a bordo do novo Airbus, que se estreou em Portugal

“Bem-vindos a bordo do nosso A350-900 que está em voo inaugural. Serão dez confortáveis horas de voo, neste avião que é o mais evoluído e o mais silencioso do mundo. Desejo a todos uma ótima viagem, desfrutem do novo Airbus”, anunciou o comandante Ricardo Bahia, na habitual mensagem antes de levantar voo. Estamos a bordo do primeiro A350 — a gama melhorada da Airbus — a estrear-se em Portugal, num voo que partiu de Lisboa a 30 de abril, rumo a Cancún (México), após uma cerimónia de corta-fitas que precedeu a sua partida no aeroporto Humberto Delgado, onde os passageiros ao fazerem check in foram brindados com taças de champanhe e música ao vivo de uma banda de mariachis. O avião da companhia World2Fly, do grupo espanhol Iberostars, vai estar até final de outubro a assegurar charters semanais entre Lisboa e destinos nas Caraíbas (Cancún, Varadero ou Punta Cana), numa operação que alimenta pacotes de férias do operador Newblue.

A primeira diferença é a quase total ausência de ruído em relação a outro avião e o efeito é sentido não só pelos passageiros como pelos pilotos: “Nota-se um silêncio muito grande, costumo usar sempre auscultadores redutores de som, e neste avião não é preciso”, refere o comandante Ricardo Bahia, enfatizando ser o resultado dos “novos motores Rolls Royce xwb (extra wide body), os mais evoluídos do mundo, é menos ruído e mais tecnologia, têm-se mostrado imbatíveis a nível de manutenção, e estes primeiros resultados têm espantado o próprio fabricante”.