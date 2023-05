Obras no Metro de Lisboa: passageiros queixam-se da falta de alternativas

Com a circulação no Metro de Lisboa condicionada nas linhas verde e amarela devido às obras , multiplicam-se as queixas dos passageiros.



Nos últimos dias, várias estações de metro têm estado lotadas, muitos passageiros nem conseguem entrar nas carruagens.

Viagens que antes demoravam 20 minutos chegam agora a demorar uma hora e meia, relatou um dos passageiros à SIC. A indignação de quem quer chegar ao trabalho era percetível.

A Carris diz que reforçou o serviço de autocarros, mas os passageiros consideram que é insuficiente e queixam-se da falta de alternativas.

Dois meses de obras

As obras começaram esta terça-feira e devem terminar na primeira semana de julho. A Câmara de Lisboa e a Junta de Freguesia do Lumiar, onde decorrem os trabalhos, atiram a responsabilidade para o Governo e para o Metro de Lisboa e queixam-se de falta de alternativas.

Com o metro condicionado, ir a pé ou tentar a sorte nos autocarros são as primeiras opções. Mas, neste último caso é preciso estar preparado para voltar a esperar.