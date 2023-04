Expansão do metro em Loures: contestação da população leva a alteração do traçado previsto

Ao contrário daquilo que estava inicialmente previsto e depois de parte da população se manifestar contra, o traçado proposto para o metro ligeiro de superfície entre Loures e Odivelas vai ser alvo de uma alteração: não irá passar na zona do Infantado, área habitacional onde residem milhares de pessoas. A informação foi confirmada ao Expresso pelo presidente da Câmara Municipal de Loures. “Fizemos uma reunião pública e detetámos que a população não queria que o metro passasse dentro da urbanização do Infantado. Fizemos depois um inquérito com cerca de 3000 respostas e 70% daquela população não queria”, justifica Ricardo Leão. A Câmara propôs então a alteração ao Metropolitano de Lisboa e, de acordo com o autarca, a decisão foi também articulada com o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro. A consulta pública da avaliação de impacto ambiental do projeto terminou a 14 de fevereiro e, por essa altura, a população expressou descontentamento em sessões de debate e através de uma petição, que ultrapassou as 790 assinaturas. Os moradores do Infantado criticavam a “significativa redução de lugares de estacionamento” e de vias de circulação, com “estrangulamento do trânsito apenas numa via”, onde atualmente existem duas, assim como a “excessiva proximidade do traçado do metro aos prédios habitacionais” e a destruição das palmeiras que dividem a via nos dois sentidos.

O projeto previa três estações ao longo da Avenida das Descobertas e, com a alteração, haverá apenas uma – e a última da linha –, situada junto ao centro comercial LoureShopping, de acordo com Ricardo Leão. Já o Metropolitano de Lisboa, em resposta ao Expresso, refere que “a implantação da estação terminal está a ser estudada em articulação com o município de Loures”. A proposta de alteração foi apresentada “no seguimento do período de consulta pública” e “resulta da pronúncia dos cidadãos”, indica ainda a empresa, acrescentando que as “matérias relativas ao reordenamento urbano, sendo da responsabilidade dos municípios” estão a ser “devidamente articuladas” com a Câmara Municipal de Loures. O protocolo para o desenvolvimento da linha violeta foi assinado em julho de 2021, dois meses antes de Ricardo Leão (PS) ganhar a corrida à câmara, lugar até então ocupado por Bernardino Soares (CDU). “Ficámos surpreendidos que o executivo anterior não tenha ouvido a população previamente. Compete-nos ir ao encontro daquilo que é a vontade da grande maioria da população”, aponta o autarca.