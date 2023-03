Transportes fecham 2022 com número de passageiros ainda abaixo do período pré-pandemia

Todas as modalidades de transporte em Portugal - aéreo, ferroviário, metropolitano, e fluvial - fecharam o ano 2022 com um número de passageiros ainda abaixo do de 2019, o último ano comparável sem os efeitos da pandemia da covid-19, segundo os resultados preliminares divulgados esta quarta-feira, 8 de março, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Face a 2019, o número de passageiros transportados por via aérea em 2022 ficou 5,6% abaixo, ao passo que no transporte por comboio e metropolitano o número foi 2,1% e 19,3% inferior, respetivamente. Por barco, foram transportados no ano passado menos 16,8% de passageiros do que em 2019.

Na comparação com 2021, ano ainda afetado por restrições de movimento, o crescimento no ano passado foi de 121,7% no número de passageiros transportados de avião, de 42,1% no comboio, de 58,5% de metropolitano, e de 42,5% de barco.

No que toca a transporte de mercadorias, as toneladas transportadas por via aérea aumentaram 16,9% em 2022, ao passo que no transporte por via marítima cresceram 2,3%. Face a 2019, as variações voltam a ser negativas nestas duas modalidades, com menos 5,8% e menos 0,4%, respetivamente.

Por terra, a ferrovia transportou menos 3,2% em 2022 face a 2021, e menos 3,6% face a 2019; e o transporte rodoviário movimentou menos 2,2% face ao ano anterior e menos 7,1% face ao último ano pré-pandemia.

No que toca ao transporte por oleoduto, este “aumentou 28,3% face ao ano anterior (+7,6% em 2021; -5,7% face a 2019)”, ao passo que no transporte de gás por gasoduto “verificaram-se decréscimos na entrada (-4,3%; -0,1% em 2021; -7,6% face a 2019) e na saída (-4,8%; +0,3% em 2021; -7,5% comparando com 2019)”, informa o INE.

Passageiros movimentados por avião mais do que duplicam

Por avião, em 2022 foram movimentados 56,8 milhões de passageiros e aterraram 217,6 mil aeronaves nos aeroportos nacionais, subidas homólogas de 121,7% e 61,7%, respetivamente.



O tráfego internacional de passageiros aumentou 137,9%, com uma quota de 80,8% do total de passageiros, tendo o Reino Unido sido o país com mais voos de origem e de destino, recuperando a primeira posição, que tinha perdido em 2020 e 2021 para França, agora relegada para a segunda posição. Espanha, Alemanha, e Itália ficaram nas posições seguintes, por ordem decrescente.

Na ferrovia, o número de passageiros transportados alcançou os 171,55 milhões em 2022, mais 42,1% do que no ano passado, ao passo que o número de passageiros nos sistemas de metropolitano em Portugal subiu 58,5% para os 218 milhões.

Ainda assim, estes números representam uma queda, no comboio, de 2,1% face a 2019, “com especial incidência no tráfego internacional”, com uma diminuição de 51,5% no número de passageiros, especifica o INE; e de 19,3% nos metros face ao último ano completo antes da pandemia.